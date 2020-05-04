СМИ: средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля в районе Алеппо

ТАСС, 4 мая. Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку со стороны Израиля в северной провинции Алеппо. Об этом в понедельник сообщило агентство SANA.

По его информации, ракетные удары были нанесены по военным складам в районе Эс-Сафира к юго-востоку от города Алеппо (360 км от Дамаска).

"Самолеты противника появились со стороны населенного пункта Атрая и были замечены на экранах радаров, силы ПВО открыли огонь по воздушным целям", - говорится в сообщении. В нем указывается, что сирийские военные "уточняют сейчас нанесенный урон в результате агрессивного нападения Израиля".

Ранее агентство передало, что атаке подвергся также научно-исследовательский центр в окрестностях Алеппо.