МИД Украины предложил установить в Берлине памятник погибшим во Второй мировой украинцам

КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре со своим немецким коллегой Хайко Маасом поднял вопрос сооружения в Берлине памятника украинцам, погибшим во Второй мировой войне. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба украинского МИД.

"В контексте 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, которую вскоре будет отмечать мир, Дмитрий Кулеба поднял вопрос сооружения в Берлине монумента украинцам, погибшим во Второй мировой войне. По его словам, такой монумент был бы достойным чествованием их памяти", - сказано в сообщении пресс-службы.

Она также отметила: "Главы МИД Украины и ФРГ выразили удовлетворение фактом возобновления консультаций "нормандского формата" [Германия, Россия, Франция, Украина] на уровне министров иностранных дел. Дмитрий Кулеба и Хайко Маас обсудили дальнейшие шаги, которые необходимо осуществить для воплощения решений саммита в Париже и подготовки к саммиту в Берлине".

30 апреля главы МИД России, Германии, Франции и Украины провели переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. Участники переговоров выразили неудовлетворенность тем, как идет реализация достигнутых в Париже (9 декабря 2019 года) договоренностей, призвали стороны конфликта назначить дату прекращения огня и готовиться к дальнейшим обменам пленными, а также отметили необходимость продолжить контакты на уровне МИД, признав отсутствие в настоящий момент условий для проведения нового саммита "нормандской четверки".

Новый саммит "нормандской четверки" должен был пройти в апреле в Берлине, но из-за отсутствия прогресса в реализации предыдущих договоренностей и пандемии очная встреча лидеров откладывается.