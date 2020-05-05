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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: Белый дом запретил членам группы по борьбе с пандемией давать показания Конгрессу

Запрет будет действовать в течение мая
Белый дом США Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Белый дом США
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Белый дом запретил членам своей специальной группы по борьбе с распространением в США коронавируса давать показания Конгрессу. Об этом сообщила в понедельник газета The Hill.

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Запрет, согласно ее данным, будет действовать в течение мая. Кроме того, администрация рекомендовала сотрудникам всех ведомств, отвечающих за борьбу с пандемией, также ограничить посещение слушаний. "Мы говорим ведомствам, что в этой беспрецедентной ситуации мы должны посвятить все силы борьбе с коронавирусом. На данном этапе нам действительно нужно, чтобы все занимались своим делом и отдавали приоритет работе, направленной на борьбу с коронавирусом", - заявил изданию представитель администрации высокого ранга.

Ранее The Hill сообщала, что Белый дом запретил давать показания в Конгрессе директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, который также входит в группу специалистов по борьбе с коронавирусом.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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