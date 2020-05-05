Чехия увеличит персонал посольства республики в России

ПРАГА, 5 мая. /ТАСС/. Чешское правительство одобрило предложение национального МИД увеличить на четыре единицы штат административно-технических сотрудников посольства республики в РФ. Об этом сообщило в понедельник вечером информационное агентство CTK .

Увеличение численности персонала должно произойти с 1 июня текущего года. Новые сотрудники будут задействованы в работе дипломатического представительства в Москве. Связанные с этим бюджетные затраты составят в текущем году 10,1 млн крон (примерно $404 тыс.), а в 2021 году - 16,6 млн крон (около $640 тыс.).

Российско-чешские отношения переживают сложный период. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек в воскресенье в интервью пражской газете Mlada fronta DNES. Обострение произошло после сноса муниципальными властями района Прага-6 памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который был установлен на его административной территории и является собственностью муниципалитета.

В отношениях между РФ и Чехией "исторические темы действительно получают сильную эмоциональную окраску", и поэтому "не нужно намеренно подливать масло в огонь", сказал министр. Петржичек призвал к развитию конструктивного и прагматичного подхода во взаимодействии.

Демонтаж памятника в Праге

Монумент Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6. Планируется передать его в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".

Как заявил в четверг глава МИД РФ, Россия ждет ответа от Чехии на предложение начать диалог по поводу грубого нарушения обязательств по совместному договору об основах дружеских отношений от 1993 года при демонтаже памятника маршалу СССР Ивану Коневу. По его словам, Чехия, согласно упомянутому соглашению, обязана "свято оберегать и обеспечивать доступ к памятникам, в том числе к памятнику маршалу Коневу".

Отвечая на претензии российской стороны, Петржичек выразил убежденность в том, что Чехия не нарушила обязательств по действующим договорам с РФ, а также заверил, что страна "чтит всех павших воинов, которые участвовали в освобождении Чехословакии от нацистской оккупации".