Трамп выдвинул кандидатуру Джули Фишер на пост посла США в Белоруссии

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник внес кандидатуру заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер на утверждение Сенату Конгресса США на пост посла Соединенных Штатов в Белоруссии. Соответствующий документ распространила пресс-служба Белого дома.

О намерении выдвинуть Фишер на эту должность Трамп сообщил 20 апреля. В случае утверждения Сенатом она станет первым послом США в Белоруссии с 2008 года.

Ранее Фишер занимала пост заместителя постпреда США при НАТО, была временным поверенным в делах США в РФ, а также работала в американских посольствах в Грузии и на Украине.

Белоруссия отозвала своего посла Михаила Хвостова из Вашингтона в марте 2008 года на фоне введения США санкций в отношении ряда белорусских компаний. Вслед за этим Минск покинула глава американской дипмиссии Карен Стюарт.

С тех пор посольства возглавляют временные поверенные в делах. В последнее время Минск и Вашингтон заметно нарастили контакты и заявляли о скором восстановлении дипломатического присутствия в странах на уровне послов.