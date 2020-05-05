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Трамп выдвинул кандидатуру Джули Фишер на пост посла США в Белоруссии

В случае утверждения Сенатом она станет первым американским послом в республике с 2008 года
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Alex Brandon
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник внес кандидатуру заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер на утверждение Сенату Конгресса США на пост посла Соединенных Штатов в Белоруссии. Соответствующий документ распространила пресс-служба Белого дома.

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О намерении выдвинуть Фишер на эту должность Трамп сообщил 20 апреля. В случае утверждения Сенатом она станет первым послом США в Белоруссии с 2008 года.

Ранее Фишер занимала пост заместителя постпреда США при НАТО, была временным поверенным в делах США в РФ, а также работала в американских посольствах в Грузии и на Украине.

Белоруссия отозвала своего посла Михаила Хвостова из Вашингтона в марте 2008 года на фоне введения США санкций в отношении ряда белорусских компаний. Вслед за этим Минск покинула глава американской дипмиссии Карен Стюарт.

С тех пор посольства возглавляют временные поверенные в делах. В последнее время Минск и Вашингтон заметно нарастили контакты и заявляли о скором восстановлении дипломатического присутствия в странах на уровне послов.

Теги
БелоруссияСШАТрамп, Дональд
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