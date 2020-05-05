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Трамп назначил посла в Бельгии на должность и.о. постпреда США при ЕС

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Рональд Гидвиц также сохранит за собой нынешний пост

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назначил американского посла в Бельгии Рональда Гидвица на должность исполняющего обязанности постпреда Соединенных Штатов при Европейском союзе. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Я рад сообщить, что президент назначил посла Рональда Гидвица исполняющим обязанности постоянного представителя Соединенных Штатов при Европейском союзе", - заявил глава американской дипломатии. По его словам, Гидвиц сохранит за собой также и свой нынешний пост посла в Бельгии.

В феврале Трамп уволил постпреда страны при ЕС Гордона Сондланда, который ранее давал показания в Палате представителей Конгресса в рамках процедуры импичмента в отношении нынешнего американского лидера. Тогда же из Белого дома был уволен сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александер Виндман, тоже давший показания против президента. Вместе с Виндманом уволили и его брата-близнеца Евгения, который в звании подполковника работал в СНБ юристом.

Поводом для начала процедуры импичмента послужили предположения об оказании Трампом в телефонном разговоре в июле 2019 года давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе администрации США избраться на второй срок в 2020 году. Сенат, в котором республиканцы имеют большинство, 5 февраля оправдал Трампа по всем статьям обвинения.

Теги
БельгияСШАТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
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