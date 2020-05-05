Глава района в Праге, где снесли памятник Коневу, пожаловался на Россию в Еврокомиссию

ПРАГА, 5 мая. /ТАСС/. Староста района Прага-6 Ондржей Коларж направил открытое письмо с жалобой на действия России в связи со сносом находившегося на административной территории района памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Об этом сообщило в понедельник вечером Чешское радио .

Коларж считает, что демонтаж памятника вызвал неадекватную реакцию в РФ. В адрес муниципальных политиков раздаются различные угрозы, включая призывы к ликвидации. Их называют нацистами, а его самого гауляйтером - так именовались должности региональных партийных бонз в Третьем рейхе.

Коларж написал, что муниципалитет был вправе демонтировать монумент маршалу Коневу, так как тот находится в собственности района Прага-6. ЕК должна осудить действия России, которые являются вмешательством во внутренние дела Чехии. Прага, по его мнению, стала площадкой ведения гибридной войны против Евросоюза.

Монумент Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6. Планируется передать его в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".

Как заявил в четверг глава МИД РФ, Россия ждет ответа от Чехии на предложение начать диалог по поводу грубого нарушения обязательств по совместному договору об основах дружеских отношений от 1993 года при демонтаже памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. По его словам, Чехия, согласно упомянутому соглашению, обязана "свято оберегать и обеспечивать доступ к памятникам, в том числе к памятнику маршалу Коневу".