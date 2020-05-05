Мадуро объявил о поимке 13 наемников, которые намеревались осуществить госпереворот

БОГОТА, 5 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник сообщил о том, что были пойманы 13 наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в республике. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Каракасе.

"Были пойманы 13 террористов. Мы изъяли материалы, которые они намеревались использовать для осуществления своего плана. Были найдены наркотики, доллары, оружие, спутниковые телефоны, радиоприемники, приборы ночного видения", - заявил Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

Президент Венесуэлы добавил, что все, кто участвовал в поимке преступников, будут награждены и получат повышение.

3 мая венесуэльские власти сообщили о том, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике. По словам председателя Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо, наемники попытались проникнуть в Венесуэлу на лодках.

Власти Колумбии отвергли заявление венесуэльской стороны. По их версии, Каракас выдвигает против Боготы необоснованные обвинения с целью отвлечения внимания от внутренних проблем Венесуэлы.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.