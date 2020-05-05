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Boeing представила первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом для ВВС Австралии

Предполагается, что Loyal Wingman будет выполнять команды пилота другого истребителя, маневрируя самостоятельно

СИДНЕЙ, 5 мая. /ТАСС/. Австралийское подразделение авиастроительной корпорации Boeing представило прототип первого реактивного боевого беспилотного самолета с искусственным интеллектом, созданного для ВВС страны. Об этом сообщается во вторник на сайте компании.

Особенность новой модели, получившей название Loyal Wingman, заключается в том, что она будет использоваться в качестве самолета огневой поддержки, функционируя в полуавтономном режиме. Предполагается, что Loyal Wingman будет выполнять команды пилота другого истребителя, маневрируя самостоятельно. В этом и есть главное отличие от стоящих на вооружении ВВС Австралии БПЛА MQ-4C Triton и MQ-9 Reaper, которые управляются дистанционно.

"Летательный аппарат, который использует искусственный интеллект, чтобы расширить возможности пилотируемых и беспилотных [авиационных] платформ, стал первым [самолетом], который был спроектирован, разработан и произведен в Австралии за более чем 50 лет", - говорится в релизе Boeing.

В компании отметили, что в общей сложности будет построено три прототипа. Наземные испытания первого из них начнутся в ближайшее время, а к концу года планируется перейти к тестовым полетам. На основе БПЛА Loyal Wingman будет разрабатываться программа Boeing Airpower Teaming System (ATS), предназначенная для глобального оборонного рынка.

Власти Австралии объявили о запуске программы создания принципиально нового вида беспилотников в партнерстве с американской авиационной корпорацией Boeing в феврале 2019 года. В общей сложности на программу Loyal Wingman планируется потратить порядка $40 млн.

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