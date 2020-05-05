Пелоси раскритиковала запрет Белого дома на дачу показаний членами спецгруппы по COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выразила несогласие с запретом Белого дома на дачу показаний членами спецгруппы по борьбе с распространением нового коронавируса. Соответствующее заявление она сделала в понедельник вечером в эфире телекомпании СNN.

Спикеру нижней палаты законодательного органа был задан вопрос относительно того, как она расценивает решение американской администрации запретить членам своей специальной группы по борьбе с распространением в США коронавируса давать показания Конгрессу. "Дело в том, что нам нужно распределять ресурсы [на борьбу с распространением инфекции]. В связи с этим любой законопроект о выделении средств должен брать начало в Палате представителей, и нам попросту необходима информация, чтобы работать над ним", - указала Пелоси, подчеркнув, что запрет на дачу показаний, по ее мнению, затруднит работу законодателей в рамках борьбы с распространением вируса.

Ранее сообщалось, что этот запрет будет действовать по меньшей мере в течение мая. Согласно информации газеты The Hill, его введение обусловлено необходимостью "в этой беспрецедентной ситуации <...> посвятить все силы борьбе с коронавирусом".