В армии Израиля отказались комментировать информацию об ударах в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Представители Армии обороны Израиля отказались комментировать сообщения о нанесении еврейским государством ударов по Сирии.

"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - ответила во вторник по телефону на соответствующий запрос ТАСС представитель армейской пресс-службы.

Телеканал Al-Hadath ранее сообщил, что израильские ВВС атаковали в понедельник позиции сирийской армии и поддерживаемых Ираном шиитских формирований в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, а также научно-исследовательский центр в окрестностях Алеппо (360 км от Дамаска). Ранее в тот же день агентство SANA сообщило о нанесении ударов Израилем по военным складам к юго-востоку от города Алеппо.