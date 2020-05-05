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75-летие Победы

Токаев отметил ключевую роль СССР в победе во Второй мировой войне

По словам президента Казахстана, отрицать ключевую роль Советского Союза в достижении победы - "это значит идти против исторической истины"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Советский Союз сыграл ключевую роль в разгроме нацистского режима, и отрицать это - значит идти против истины. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Я категорически против фальсификации истории, - сказал Токаев. - Конечно же, заслуги наших союзников в те годы - Соединенных Штатов Америки, Великобритании и других государств - умалять нельзя. Мы были союзниками в борьбе против нацистского режима. Но и отрицать ключевую роль Советского Союза в достижении победы - это значит идти против исторической истины".

"Буквально каждый непредубежденный человек признает, что именно Советский Союз понес самые большие человеческие потери и материальные потери", - добавил президент Казахстана.

Полностью интервью читайте в специальном проекте ТАСС "Мировые лидеры о Великой Победе" и смотрите на телеканале "Россия-24".

Теги
КазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы75-летие Победы
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