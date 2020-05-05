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СМИ: антикоррупционное бюро возбудило дело в отношении генпрокурора Украины

Его обвиняют в недекларировании имущества

КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении генерального прокурора страны Ирины Венедиктовой. Производство открыто по статье о недекларировании имущества, сообщило агентство "РБК Украина".

"На основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины от 24 апреля 2020 года детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований", - сказано в ответе Бюро на соответствующий запрос СМИ.

28 апреля стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ возбудить дело против Венедиктовой в связи с сообщением о недекларировании ею имущества. В материалах суда речь идет о часах стоимостью €10 тыс., а также о членстве Венедиктовой в организации "Харьковский правовой центр".

Ирина Венедиктова была назначена генпрокурором 17 марта указом президента Украины Владимира Зеленского и стала первой за историю страны женщиной на этом посту, сменив Руслана Рябошапку, которому Верховная рада 5 марта выразила недоверие.

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Украина
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