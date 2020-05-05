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Лукашенко анонсировал телефонный разговор с Путиным

Он состоится 5 мая

МИНСК, 5 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на вторник у него запланирован телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сказал журналистов в ходе посещения полигона для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук.

По словам Лукашенко, в центре внимания будут темы, представляющие взаимный интерес. "Думаю, сегодня с президентом России мы обсудим многие вопросы", - сказал глава белорусского государства, слова которого приводит агентство БелТА.

4 мая Лукашенко обсудил подготовку очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в Минске 19 мая, вопросы противодействия коронавирусной инфекции и празднование Дня Победы с президентами Казахстана и Молдавии. В частности, в разговоре с президентом Молдавии Игорем Додоном белорусский лидер сказал, что готов организовать саммит в любом в любом формате, но сам лично считает возможной очную встречу.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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