В ЕС заявили, что почти каждую неделю обсуждают вопрос открытия внешних границ

БРЮССЕЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Страны-члены Евросоюза каждую неделю обсуждают вопрос открытия внешних границ сообщества, которые были закрыты в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил во вторник журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель Евросоюза в преддверии онлайн-саммита ЕС-Западные Балканы 6 мая.

"Я не могу сказать, когда будет принято решение (открыть границы - прим. ТАСС), но этот вопрос обсуждается практически каждую неделю", - сказал он.

По его словам, проблема границ становится более актуальной в связи с приближающимся сезоном летних каникул. "Это очень большая тема, которая обсуждается странами-членами и находится в их компетенции. Она становится проблемой, так как мы приближаемся к сезону летних каникул. Но на данный момент санитарные обеспокоенности доминируют", - добавил он.

Главы государств и правительств Евросоюза 17 марта утвердили закрытие на 30 дней внешних границ сообщества в целях борьбы с распространением нового коронавируса. Позже, через месяц, Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС продлить эту меру до 15 мая. Запрещены поездки, которые не являются неотложными. Так, исключение сделано для дипломатов, медработников, исследователей, занимающихся проектами по борьбе с коронавирусом, транспортного персонала, граждан и резидентов ЕС, возвращающихся домой, а также членов их семей.