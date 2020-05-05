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Пандемия коронавируса нового типа
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Трамп заявил, что США через некоторое время сообщат о происхождении коронавируса

По словам американского президента, это будет "весьма определенная информация"
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/Oliver Contreras/POOL
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/Oliver Contreras/POOL

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты через некоторое время предоставят информацию, в которой подробно будет говориться о происхождении коронавируса. Об этом сообщил во вторник американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Аризона.

Отвечая на вопрос о том, когда американские власти проинформируют о происхождении коронавируса, Трамп ответил: "Мы предоставим весьма определенную информацию через некоторое время". Он не стал указывать точные сроки.

 

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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