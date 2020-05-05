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Кандидат на пост главы Нацразведки США уверен в попытках России вмешаться в выборы в США

Конгрессмен Джон Рэтклифф отметил, что цель вмешательства - посеять разлад

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Кандидат на пост директора Национальной разведки США конгрессмен Джон Рэтклифф уверен в попытках России вмешаться в американский избирательный процесс.

"Мое мнение такое: Россия вмешалась <...> в 2016 году, они вмешивались в 2018 году и попытаются сделать это в 2018 году", - сказал Рэтклифф во вторник на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры на место главы Нацразведки. Возможно, конгрессмен оговорился, вероятно, он имел в виду предстоящие президентские выборы, которые пройдут в ноябре 2020 года.

"Их цель - посеять разлад, и они были успешны в том, чтобы сеять раздор", - добавил Рэтклифф.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году спецслужбы США инкриминируют России. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и Дональдом Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

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