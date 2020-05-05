Лукашенко обсудил с Путиным подготовку к 75-летию Победы и двусторонние отношения

МИНСК, 5 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и России Владимир Путин обсудили по телефону актуальные вопросы двусторонних отношений, подготовительные мероприятия к празднованию 75-летия Победы, взаимодействие в рамках интеграционных структур. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В том числе речь шла о подготовительных мероприятиях празднования 75-летия Великой Победы, взаимодействии в рамках интеграционных структур, в частности, отдельные кадровые вопросы по линии Союзного государства", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что Лукашенко проинформировал российского коллегу "о подготовке парада к 75-летию Победы и ситуации в Беларуси в целом".

"Главы государств обменялись информацией относительно мер, которые предпринимаются в двух странах для борьбы с эпидемией", - говорится в сообщении.

3 мая Лукашенко заявил, что военный парад в честь 75-летия Победы имеет глубокое идеологическое и эмоциональное значение для Белоруссии, поэтому он не может быть отменен, несмотря на пандемию заболевания, вызванного коронавирусом. Ранее во вторник президент пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы.