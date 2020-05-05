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Президент Абхазии вылетел в Москву с рабочим визитом

Как сообщили в администрации главы республики, в российской столице у политика запланирован ряд встреч

СУХУМ, 5 мая. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания во вторник вылетел в Москву с рабочим визитом. Об этом ТАСС сообщили в администрации президента Абхазии.

"Президент Аслан Бжания отправился с рабочим визитом в Москву. В поездке его сопровождают вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и вице-премьер, министр финансов Владимир Делба", - сообщил сотрудник администрации президента, отметив, что в российской столице запланирован ряд встреч. При этом собеседник не стал конкретизировать, с кем и в каком формате запланированы контакты.

Бжания выиграл президентские выборы 22 марта, набрав 56,5% голосов избирателей. 23 апреля президент вступил в должность. В связи с избранием Бжании президентом парламент Абхазии 4 мая принял решение о досрочном прекращении его депутатских полномочий.

Теги
АбхазияРоссияБжания, Аслан Георгиевич
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