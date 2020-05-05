МИД Чехии призвал к началу консультаций о нормализации отношений с Россией

ПРАГА, 5 мая. /ТАСС/. МИД Чехии во вторник направил по дипломатическим каналам партнерам в РФ ноту с предложением начать консультации об урегулировании споров во взаимных отношениях, обострившихся на фоне демонтажа муниципальными властями района Прага-6 памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, размещавшегося на площади Интербригады на административной территории района. Об этом заявил глава ведомства Томаш Петржичек, выступая перед депутатами нижней палаты национального парламента. Его слова транслировали местные сетевые каналы.

"Сегодня, 5 мая, мы передали российской стороне [дипломатическую] ноту с предложением начать консультации в соответствии с параграфом пять договора о дружеских отношениях и сотрудничестве между Чехией и РФ, - сказал Петржичек. - Это первое формальное предложение такого характера, сделанное между обеими сторонами. Российская сторона пока говорила об этой возможности только в СМИ".

Данные консультации являются стандартным механизмом, который предусматривает данный договор. Между нашими странами существует "множество тем", в которых существуют разногласия, подчеркнул министр.

"От имени МИД хотел бы попросить депутатов [чешского парламента] обеспечить возможность для [поиска и реализации] дипломатических решений [споров в чешско-российских отношениях]. Политизация этих тем может принести контрпродуктивный эффект", - сказал Петржичек.

Он также подчеркнул, что МИД "по актуальным вопросам российско-чешских отношений, не только касающихся перемещения памятника Коневу, постоянно и интенсивно общается с российской стороной". Министр отверг обвинения в нарушении Чехией обязательств, проистекающих из действующих договоров с РФ, и предупредил от попыток иностранного вмешательства во внутренние дела республики.

Снос памятника в Праге

Монумент Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Муниципальные власти планируют передать его в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".

Как заявил в четверг глава МИД РФ, Россия ждет ответа от Чехии на предложение начать диалог по поводу грубого нарушения обязательств по совместному договору об основах дружеских отношений от 1993 года при демонтаже памятника маршалу СССР Ивану Коневу. По его словам, Чехия, согласно упомянутому соглашению, обязана "свято оберегать и обеспечивать доступ к памятникам, в том числе к памятнику маршалу Коневу".

Отвечая на претензии российской стороны, Петржичек в прошедшее воскресенье выразил убежденность в том, что Чехия не нарушила обязательств по действующим договорам с РФ, а также заверил, что страна "чтит всех павших воинов, которые участвовали в освобождении Чехословакии от нацистской оккупации".