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В США заявили, что продажа боевой техники обеспечит преимущество над Россией и Китаем

Глава Управления по безопасности и сотрудничеству Министерства обороны США отметил, что наступил период усиления соперничества великих держав

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Поставки военной техники за рубеж обеспечивают стратегические преимущества США в соперничестве с Россией и Китаем. Об этом заявил во вторник глава Управления по безопасности и сотрудничеству Министерства обороны США DSCA (Defense Security Cooperation Agency) генерал-лейтенант Чарльз Хупер, выступая на телеконференции, организованной американской неправительственной организации "Атлантический совет" (Atlantic Council).

"Не следует забывать, что сейчас наступил период усиления соперничества великих держав, - отметил он. - Я убежден в том, что американский подход, основанный на наших ценностях, отличает нас от наших соперников и гарантирует, что нам будет сопутствовать успех и в конечном счете победа в соперничестве великих держав".

"Связи США с партнерами и союзниками обеспечивают нам преимущества, которого лишены наши соперники, - продолжал он. - Через поставки военной техники за рубеж мы одержим победу в этом соперничестве, поскольку у нас - самая совершенная в мире техника и наилучшие методы. Нам не нужно превосходить русских за счет того. чтобы действовать так, как действуют они или превосходить китайцев, действуя подобно им. Наши возможности и наши подходы ставят нас выше наших соперников". Созданное в 1971 году Управления по безопасности и сотрудничеству Министерства обороны США обеспечивает финансовое и техническое содействие в передаче военной техники американским союзникам и в подготовке военного персонала.

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