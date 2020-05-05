Земан: снос памятника маршалу Коневу в Праге был глупостью муниципальных политиков

ПРАГА, 5 мая. /ТАСС/. Снятие властями района Прага-6 установленного на его административной территории памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу стало проявлением глупости муниципальных политиков. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан во вторник по Чешскому радио.

"Это глупость, которую совершили наши ничем непримечательные [муниципальные] политики", - сказал Земан.

По его мнению, не имея иных возможностей, эти муниципальные политики снятием памятника маршалу пытались привлечь к себе внимание общественности. Полицейская охрана, по словам хозяина Пражского града, была выделена им по их просьбе и исключительно для достижения этой цели. Тем не менее, считает он, возбуждение Следственным комитетом РФ уголовного дела по факту демонтажа монумента стало неадекватно острой реакцией России на глупость властей района Прага-6.

Земан также заявил, что не верит ни одному слову публикациям в СМИ, в которых утверждалось о якобы прибывшем из России дипломате, который намеревался отравить муниципальных политиков, связанных со снятием памятника маршалу Коневу. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал эту информацию немыслимой, отметив, что никто "в здравом уме" не поверит в подобные измышления.

Россия и Евросоюз

Касаясь перспектив взаимодействия РФ и ЕС, Земан выразил убеждение, что Россия "через 10-20 лет" станет членом Евросоюза. Россия, по его мнению, является неделимой частью культурного пространства Европы.

Земан также подтвердил, что примет участие в московских торжествах по случаю 75-летия Победы. Из-за пандемии они были перенесены на сентябрь, сказал президент.

Снос памятника в Праге

Монумент Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Муниципальные власти планируют передать его в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. СК РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".

Как заявил в четверг глава МИД РФ, Россия ждет ответа от Чехии на предложение начать диалог по поводу грубого нарушения обязательств по совместному договору об основах дружеских отношений от 1993 года при демонтаже памятника маршалу СССР Ивану Коневу. По его словам, Чехия, согласно упомянутому соглашению, обязана "свято оберегать и обеспечивать доступ к памятникам, в том числе к памятнику маршалу Коневу".

Отвечая на претензии российской стороны, чешский министр иностранных дел Томаш Петржичек в прошедшее воскресенье выразил убежденность в том, что Чехия не нарушила обязательств по действующим договорам с РФ, а также заверил, что страна "чтит всех павших воинов, которые участвовали в освобождении Чехословакии от нацистской оккупации".