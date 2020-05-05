В ООН обеспокоены частыми нарушениями режима прекращения огня в Идлибе

ООН, 5 мая. /ТАСС/. ООН фиксирует практически ежедневные нарушения режима прекращения огня на северо-западе Сирии. Об этом сообщил во вторник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы крайне обеспокоены безопасностью четырех миллионов гражданских лиц на северо-западе страны", - сказал он. "Несмотря на достигнутую 6 марта договоренность между Россией и Турцией о прекращении огня, отчеты о перекрестном огне поступают практически ежедневно, - отметил Дюжаррик. - В промежуток с 30 апреля по 4 мая артиллерийские обстрелы, по сообщениям, затронули девять областей в Идлибе, а также одну в Северном Алеппо и две в Хаме".

В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что республика "больше не намерена терпеть участившиеся нападения в зоне безопасности в Идлибе, которые совершаются вопреки договоренностям по Сирии". В то же время государственное сирийское агентство SANA на протяжении последних месяцев на постоянной основе сообщало о том, как находящиеся в Идлибе террористы нарушают режим прекращения огня.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые ими договоренности предусматривали, что боевые действия в Идлибе будут прекращены по всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начали совместное патрулирование по трассе Алеппо - Латакия (М-4), вдоль которой будет создан коридор безопасности.