Власти США не знают, где именно появился коронавирус

АШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов не знают, где именно появился коронавирус нового типа. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли во вторник на брифинге в Пентагоне.

"Свидетельства говорят о естественном [происхождении] вируса, что он не был создан человеком. Второй вопрос - было ли его распространение случайным, попал ли он в окружающую среду естественным образом или же это было сделано умышленно. У нас нет неоспоримых доказательств в пользу какой-либо [из этих точек зрения], свидетельства говорят о том, что это, вероятно, было непреднамеренно. Третий вопрос - место. Появился ли он из вирусологической лаборатории в Ухане или возник на рынке морепродуктов в Ухане, появился ли он где-то еще? <...> Мы не знаем", - сказал Милли.