Белый дом планирует вскоре прекратить работу группы по борьбе с коронавирусом

ТАСС, 5 мая. Администрация президента США Дональда Трампа планирует в ближайшие недели прекратить работу группы по борьбе с распространением коронавируса во главе с вице-президентом Майклом Пенсом. Об этом во вторник сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновников из Белого дома.

По ее данным, советник Пенса, которая консультировала его по вопросам деятельности группы, Оливия Трои заявила членам созданного подразделения, что в течение нескольких недель его работа будет прекращена. Как отмечает издание, официального объявления о прекращении деятельности группы по борьбе с коронавирусом может не последовать, однако объемы ее работы будут постепенно сокращаться. Так, совещание членов группы в понедельник было отменено, 2 мая оно также не проводилось.

Собеседник издания из числа официальных лиц указал, что группа по противодействию распространения коронавирусной инфекции будет расформирована в рамках первого этапа постепенной отмены ограничительных мер в США, после завершения которого основное внимание будет сосредоточено на разработке вакцины, проведении тестирования и терапии пациентов с коронавирусом.

В свою очередь Пенс, отвечая на вопрос журналиста на брифинге в Вашингтоне о публикации The New York Times, подтвердил информацию о расформировании группы, а также уточнил, что обсуждается "подходящее время для завершения специальной группой своей работы и для продолжения принятия мер уже на уровне ведомств". "Я думаю, мы рассматриваем День поминовения [отмечается в США в последний понедельник мая в память о военнослужащих, погибших при выполнении обязанностей], начало июня как время, когда мы можем начать передачу полномочий нашим ведомствам по решению вопросов [по противодействию коронавирусу] в более традиционной форме", - приводит пресс-пул Белого дома слова вице-президента.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни опровергла информацию о том, что расформирование спецгруппы связано с тем, что администрация Трампа больше не намерена привлекать медицинских экспертов к решению сложившейся ситуации с пандемией. "Президент США Дональд Трамп продолжит применять основанный на полученной информации подход в деле безопасного снятия ограничений в стране", - написала она в своем Twitter.

30 января занимавшая в то время должность пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм сообщила о создании Трампом специальной группы, которая будет заниматься вопросами борьбы с распространением коронавируса. 27 февраля американский лидер объявил, что Пенс будет координировать меры по борьбе с распространением коронавируса.

О ситуации с коронавирусом в США

По данным Университета Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, к настоящему моменту в США коронавирус диагностирован почти у 1,2 млн человек, умерли свыше 70 тыс., выздоровели более 187 тыс. Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.