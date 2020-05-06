Из сектора Газа выпустили ракету по Израилю

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в среду ракету по территории Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории", - говорится в заявлении. По данным израильской радиостанции Kan, ракета разорвалась в незаселенной местности, информации о пострадавших и ущербе не поступало.

В предыдущий раз палестинские радикалы из палестинского приморского анклава подвергали ракетному обстрелу израильскую территорию 27 марта.