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Палестино-израильский конфликт

Из сектора Газа выпустили ракету по Израилю

По данным радио Kan, ракета разорвалась в незаселенной местности

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в среду ракету по территории Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории", - говорится в заявлении. По данным израильской радиостанции Kan, ракета разорвалась в незаселенной местности, информации о пострадавших и ущербе не поступало.

В предыдущий раз палестинские радикалы из палестинского приморского анклава подвергали ракетному обстрелу израильскую территорию 27 марта.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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