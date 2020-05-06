Reuters: США могут произвести обмен заключенными с Ираном, освободив ученого Асгари

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут в ближайшее время депортировать из страны находящегося под стражей иранского ученого Сируса Асгари и обменять его на кого-либо из задержанных в Иране граждан США. Об этом сообщает во вторник агентство Reuters .

Представитель Иммиграционно-таможенной службы при Министерстве внутренней безопасности США подтвердил агентству, что гражданин Ирана заразился коронавирусом и в настоящее время ему оказывается медицинская помощь. При этом власти США ожидают, что он будет депортирован из страны, как только завершится срок карантина и ему выдадут разрешение на выезд.

В свою очередь заместитель директора секции интересов Ирана при посольстве Пакистана в США Абуль-Фадль Мехрабади также сообщил агентству, что Тегеран работает над возвращением Асгари. "Мы работаем и сотрудничаем с иммиграционными властями, чтобы он был депортирован в Иран как можно скорее", - сказал он.

Другие иранские источники сообщили агентству Reuters, что прорабатывается возможность обмена заключенными. Возможным кандидатом на обмен, по их словам, является американский гражданин Майкл Уайт, который был задержан в Иране в 2018 году. Он был выпущен из тюрьмы в середине марта из-за состояния здоровья, но продолжает находиться в Иране.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал США освободить задержанных иранских ученых. По его словам, "даже после того как американские суды опровергли абсурдные обвинения, США не предоставляют им временное освобождение в связи с коронавирусом".

Зариф прикрепил к записи ссылку на материал газеты The Guardian о том, что Асгари находится под стражей в США, несмотря на оправдательное решение суда. Издание тогда предупреждало, что ученому может грозить заражение коронавирусом в связи с тем, что в месте его временного заключения в штате Луизиана не принимаются достаточные меры для противодействия заболеванию.