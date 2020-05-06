Госдеп выясняет роль кубинской разведки в ситуации с задержанием граждан США в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Госдепартамент США выясняет обстоятельства задержания американских граждан в Венесуэле, в том числе роль в этом кубинской разведки. Об этом заявил во вторник ТАСС официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Мы предпринимаем усилия для того, чтобы узнать больше, в том числе о действиях двух американских граждан, которые, как сообщается, взяты под стражу бывшим режимом", - сказал он.

"Мы будем внимательно изучать роль режима [Николаса] Мадуро в этой мелодраме и в особенности роль очень обширного аппарата кубинской разведки в Венесуэле", - добавил представитель Госдепартамента.

Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что американские власти не имеют никакого отношения к ситуации вокруг проникновения в Венесуэлу наемников. Комментируя слова президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который сообщил о том, что среди наемников, осуществивших вторжение в страну, были граждане США, которые являются сотрудниками службы безопасности Трампа, американский лидер заявил, что власти США разберутся в ситуации и позже "дадут знать" о результатах.

Ситуация вокруг Венесуэлы

3 мая венесуэльские власти сообщили о том, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике. По словам председателя Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо, наемники попытались проникнуть в Венесуэлу на лодках.

Власти Колумбии отвергли заявление венесуэльской стороны. По их версии, Каракас выдвигает против Боготы необоснованные обвинения с целью отвлечения внимания от внутренних проблем Венесуэлы.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.