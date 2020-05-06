СМИ: Токио намерен отказаться от размещения комплекса ПРО на северном полигоне

ТОКИО, 6 мая. /ТАСС/. Правительство Японии намерено отказаться от размещения наземного комплекса ПРО американского производства Aegis Ashore на военном полигоне Арая в префектуре Акита на севере главного острова страны Хонсю. Центральные власти в Токио вынуждены учитывать протесты местного населения и властей против развертывания этой установки, сообщила в среду газета Yomiuri.

Эксперты японского министерства обороны будут теперь искать новое место для Aegis Ashore в префектуре Акита, которая в целом рассматривается как идеальное место для размещения комплекса ПРО. Из-за этого может быть пересмотрен план, согласно которому он должен встать на боевое дежурство в 2025 финансовом году.

Ранее против развертывания Aegis Ashore выступили губернатор префектуры Акита и власти муниципалитетов, примыкающих к полигону Арая. Они считают, что комплекс ПРО там окажется слишком близко к жилым зданиям, которым может угрожать мощное излучение его радара.

Администрация США уже санкционировала продажу Японии двух комплексов Aegis Ashore. Их предполагается разместить в префектуре Ямагути на юго-западе Хонсю и в префектуре Акита на его севере. По расчетам Токио, они должны прикрыть фактически всю территорию страны от удара баллистических ракет. В то же время органы местного самоуправления пока не дают разрешения на установку комплексов, выражая сомнения в их безопасности.

На закупку в США двух комплексов Aegis Ashore предполагается затратить около 268 млрд иен (более $2,5 млрд). Озабоченность в связи с их размещением неоднократно выражали Россия и Китай, которые указывают на то, что развертывание этих установок негативно скажется на балансе сил в регионе.