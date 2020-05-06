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Пандемия коронавируса нового типа

Reuters: ЕС хочет противостоять росту влияния России и Китая на Балканах с помощью саммита

По мнению европейских дипломатов, поддержка со стороны Евросоюза более существенна, чем гуманитарная помощь, предоставленная Сербии и Боснии и Герцеговине Москвой и Пекином

ТАСС, 6 мая. Евросоюз хочет продемонстрировать странам Западных Балкан в рамках онлайн-саммита, который пройдет в среду, недовольство ростом влияния России и Китая в регионе на фоне борьбы с коронавирусом. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС, принимающих участие в подготовке видеоконференции.

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"Саммит сам по себе является сигналом: мы хотим, чтобы вы присоединились [к ЕС]", - заявил один из источников агентства. "Но мы также хотим сказать: вы не можете просто так потворствовать Китаю и России, когда вам удобно", - добавил он.

Источники также отметили, что балканские государства не ценят должным образом финансирование, которое им выделил ЕС на борьбу с коронавирусом. По мнению европейских дипломатов, поддержка со стороны Евросоюза более существенна, чем гуманитарная помощь, предоставленная Сербии и Боснии и Герцеговине Россией и Китаем.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в апреле в интервью газете la Repubblica выступал с утверждением, что Китай и Россия якобы пользуются санитарным кризисом, вызванным коронавирусом, и оказывают помощь другим странам, "стремясь увеличить свое влияние на глобальном уровне". Комментируя высказывания Борреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия оказывает помощь Италии в борьбе с пандемией по прямой просьбе итальянского премьер-министра Джузеппе Конте. Глава МИД подчеркнул, что посольство РФ в Риме получает сотни звонков и обращений от простых итальянцев с выражением признательности за оказанную помощь, что является "лучшим ответом на все инсинуации, которые пытаются принизить значение того, что происходит и придать ему какой-то геополитический характер". Кроме того, по словам Лаврова, некоторые европейские страны и страны НАТО не могут обратиться к РФ за помощью в борьбе с коронавирусом, потому что "старшие товарищи" против.

Во вторник Совет ЕС утвердил выделение помощи в €3 млрд десяти странам, в том числе балканским, на борьбу с пандемией. Из этой суммы Босния и Герцеговина получит €250 млн, Албания - €180 млн, Северная Македония - €160 млн, самопровозглашенное Косово - €100 млн, Черногория - €60 млн.

Главы государств и правительств Евросоюза проведут в среду онлайн-саммит с лидерами Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Северной Македонии и непризнанного Косова, на котором обсудят их европейские перспективы, а также сотрудничество в борьбе с коронавирусом и его последствиями.

Российская помощь балканским государствам

Ранее Сербия запросила помощь в борьбе с коронавирусом у Российской Федерации. 3-4 апреля самолеты ВКС РФ доставили в Сербию российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники. В целом российский сводный отряд, действующий в республике, провел комплекс дезинфекционных мероприятий на 156 объектах в 30 городах, в том числе обработал более 320 зданий и сооружений, 65 участков дорог. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 780 пациентов, инфицированных новым коронавирусом.

Часть российских военных специалистов, которые оказывали помощь в борьбе с коронавирусом в Сербии, была передислоцирована в Боснию и Герцеговину. Планировалось, что военные проведут противоэпидемиологические мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией. Сводный отряд специалистов РХБЗ Минобороны России с 9 по 23 апреля работал в Боснии и Герцеговине. Тогда было продезинфицировано 28 объектов в 11 городах республики.

Теги
Босния и ГерцеговинаРоссияКитайСербияБоррель, ЖозепПандемия коронавируса нового типа
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