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Разведка Южной Кореи опровергла сообщения о якобы перенесенной Ким Чен Ыном операции

Там отметили, что с начала текущего года число публичных появлений лидера КНДР было минимальным за всю историю наблюдений, что может быть связано с пандемией
Лидер КНДР Ким Чен Ын Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Лидер КНДР Ким Чен Ын
© Юрий Смитюк/ТАСС

СЕУЛ, 6 мая. /ТАСС/. Разведка Республики Корея отвергает возможность того, что лидер КНДР Ким Чен Ын мог перенести хирургическую операцию на сердце. По данным агентства Yonhap, об этом заявил в среду в Сеуле представитель Национальной разведывательной службы (НРС).

"Сообщения о проблемах Ким Чен Ына со здоровьем являются абсурдными. Нет никаких признаков того, что он перенес операцию", - цитирует его агентство.

Представитель НРС также сообщил, что с начала текущего года число публичных появлений лидера КНДР было минимальным за всю историю наблюдений, что, вероятно, связано с пандемией коронавирусной инфекции. При этом правительство Северной Кореи, по мнению представителя разведки, работает в обычном, полностью нормальном режиме.

Ким Чен Ын 11 апреля провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики, после чего вплоть до 1 мая в СМИ КНДР не было сообщений о его появлении на официальных мероприятиях. Отсутствие председателя Госсовета КНДР на ежегодной сессии Верховного народного собрания (ВНС) 12 апреля и церемонии по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена 15 апреля породило появление в западных и южнокорейских СМИ утверждений о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына и о якобы перенесенной им операции.

Теги
КНДРРеспублика КореяКим Чен Ын
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