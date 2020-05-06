В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов

РИГА, 6 мая. /ТАСС/. Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.

"Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе, - заявил он агентству LETA во вторник. - Мы были донорами денег в СССР".

Борданс при этом не уточнил, какую сумму Латвийская ССР получала из бюджета СССР.

Как добавил Янис Борданс, возглавляемая им комиссия по подсчету ущерба от так называемой советской оккупации намерена на основании опыта международных организаций разработать методику расчета убытков республики. В этом году комиссия собирается проанализировать бюджетные расходы Латвийской ССР и СССР с 1946 по 1960 годы и обобщить материалы об уничтожении состоятельного крестьянства на территории республики. Также комиссия намерена опросить руководителей и специалистов различных государственных структур ЛССР, чтобы установить, как происходило планирование и организация народного хозяйства в республике, и узнать, какие политические процессы происходили в то время в обществе.

Как добавил Борданс, работа комиссии по созданию базы репрессированных лиц на территории ЛССР близка к завершению. По его словам, на работу комиссии в этом году выделено, как и годом ранее, €35 770.

В начале прошлого года министры юстиции Латвии, Литвы и Эстонии - Янис Борданс, Эльвинас Янкявичюс и Урмас Рейнсалу - в ходе международной конференции в Риге заявили, что страны Балтии должны добиваться компенсации со стороны России за нанесенный ущерб от так называемой советской оккупации. Министр юстиции Эстонии, в частности, отметил, что "у стран есть право требовать возмещения ущерба". Ранее действующая при Министерстве юстиции Эстонии комиссия оценила ущерб этой республики от "советской оккупации" в 92 млрд рублей, сообщает портал ERR.

Абсурдные основания

Литва, Латвия и Эстония несколько лет назад подписали совместную декларацию о необходимости добиваться возмещения ущерба, якобы причиненного "советской оккупацией". Министры юстиции Эстонии и Латвии ранее выпустили совместное заявление, в котором призвали помнить период пребывания республик в составе СССР и указали на возможность потребовать с России "как с правопреемника Советского Союза возмещение ущерба".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Россия не приемлет ни утверждения об оккупации прибалтийских государств Советским Союзом, ни связанные с этим абсурдные, абсолютно ничего не имеющие под собой правовые и исторические основания, которые составляют суть претензий в адрес России, в частности, материального свойства".

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия не согласна с термином "оккупация" применительно к пребыванию стран Балтии в составе СССР и не считает возможным вести речь о каких-либо компенсациях.