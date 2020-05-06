В правительстве Польши не исключили досрочных выборов парламента

ВАРШАВА, 6 мая. /ТАСС/. Польша может столкнуться с серьезным политическим кризисом и необходимостью проведения досрочных парламентских выборов, если правящей коалиции не удастся принять закон о назначенных на 10 мая выборах президента при помощи почты. Об этом заявил в среду в эфире Польского радио руководитель канцелярии главы правительства Польши Михал Дворчик.

По его словам, если закон не будет принят, "будет серьезный политический кризис". "Нельзя исключать сценарий досрочных выборов", - добавил Дворчик.

"Все указывает на то, что 10 мая выборы [президента] не состоятся", - отметил чиновник и подчеркнул, что "такое мнение выразил и глава избиркома". "Нам остается сделать все, чтобы в установленные конституцией сроки они (выборы - прим. ТАСС) состоялись. Последний такой день - 23 мая", - указал политик и выразил надежду, что, несмотря на политические сложности, найдется достаточное число депутатов, которые поддержат необходимый закон. "Мы все должны помнить о последствиях, если мы не примем этот закон", - констатировал он.

Во вторник поздним вечером верхняя палата польского парламента (Сенат) отклонила предложенный правящей партией "Закон и справедливость" (ЗиС) проект закона, предусматривающего проведение очередных выборов президента дистанционно - при помощи почты. В условиях такой позиции Сената у Сейма (нижней палаты) останется возможность утвердить законопроект большинством голосов. ЗиС этим большинством располагает, но в правящей коалиции есть несколько депутатов из политического объединения "Соглашение", которые заявляли о намерении голосовать против. Власти республики уже заявили, что не исключают возможности переноса голосования на 17 или 23 мая.

Предложенный ЗиС законопроект предусматривает, чтобы голосование на выборах проводилось не Государственной избирательной комиссией, а Польской почтой, находящейся в ведении министерства по контролю за государственными активами. В законопроекте отмечается, что почтовое голосование - необходимая мера, чтобы обезопасить избирателей в период пандемии заболевания, вызванного коронавирусом. Предполагается, что все имеющие право голоса граждане как минимум за день до выборов получат пакеты для голосования с бюллетенями и анкетами, которые нужно будет заполнить и опустить в специальные урны. Против такой формы проведения выборов в масштабах всей республики выступили многие опасающиеся фальсификаций политики, оппозиция, эксперты и профсоюз почтальонов.

Аналитики не исключают, что 23 мая выборы президента могут пройти по смешанному принципу. Люди старшего возраста и находящиеся в карантине из-за коронавируса проголосуют по почте, а остальные смогут прийти на избирательные участки. Есть также вероятность, что власти введут чрезвычайное положение или положение стихийного бедствия, которые позволяют отложить выборы. В настоящее время из-за пандемии в стране введен только режим эпидемии, не дающий возможности переносить дату голосования.