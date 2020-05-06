Молдавия в ближайшие дни может снять некоторые ограничения, введенные из-за пандемии

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Молдавия может в ближайшее время еще ослабить ограничения, которые действуют в республике в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Мы, скорее всего, в ближайшие дни примем решение о снятии еще ряда ограничений, - сказал он. - Буквально через неделю, 15 мая, у нас истекает чрезвычайное положение. Мы общались с коллегами из правительства и, скорее всего, не будем просить парламент продлевать режим чрезвычайной ситуации".

Молдавский лидер пояснил, что с 27 апреля в республике были сняты ограничения на торговлю непродовольственными товарами, а также приняты некоторые послабления в сфере услуг. "Будем открывать шаг за шагом другие виды деятельности в Молдове", - добавил Додон.

Он отметил, что руководство Молдавии оперативно отреагировало на появление инфекции на территории страны и ввело ряд ограничительных мер практически сразу после выявления первого случая заражения коронавирусом 7 марта. "Уже 13-14 марта мы приостановили учебный процесс в школах и детских садах. 15 марта, то есть буквально через неделю после первого случая, когда у нас было всего лишь пять-шесть случаев, мы ввели чрезвычайное положение", - указал президент.

Додон уверен, что предпринятые молдавскими властями шаги по борьбе с распространением коронавируса оказали свое действие и помогли стране легче пройти через этот период. "У нас даже по сравнению со многими странами Европейского союза, с учетом того, что у нас большая диаспора в ЕС, сейчас один из самых низких процентов смертности в регионе", - заявил он.

Так, по его словам, смертность от заболеваний, вызванных коронавирусом, в стране не превышает 3%, в то время как средний показатель по Европе - 7%. Додон обратил внимание на то, что в соседней с Молдавией Румынии это значение достигло 5,7%.

Ситуация с коронавирусом в Молдавии

Министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну сообщила на брифинге во вторник, что общее число заболевших коронавирусом в республике выросло до 4 363, за сутки было подтверждено 115 новых случаев, скончались 136 человек. По ее словам, количество выздоровевших достигло 1 544.