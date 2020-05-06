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Додон не исключил, что выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах осенью

По его словам, Кишиневу необходима консолидация молдавского общества

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману не исключил, что может вновь принять участие в президентских выборах в республике, намеченных на эту осень.

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Додон признал, что три с половиной года его президентства были очень непростыми. "Думаю, одна из основных заслуг, что мы избавились от олигархического режима, - указал он. - Важным результатом стало то, что мы начали проводить взвешенную внешнюю политику. Даже на фоне тех соглашений, что у нас подписаны с Европейским союзом, нам удалось получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе".

По его словам, Кишиневу необходима консолидация молдавского общества, внутри которого пока есть разделения, а также "больше результатов по приднестровскому урегулированию". "Считаю, что Молдова будет в целом более сильным государством, если мы решим эту проблему, если мы объединимся, - подчеркнул Додон. - Ради этого стоит еще раз участвовать в президентских выборах и выиграть - для того, чтобы двигаться в этом направлении".

Президент Молдавии также напомнил, что выборы в республике запланированы на период с 23 октября по 23 ноября. "Мы решения [об участии в выборах] пока не приняли официального, еще есть время, - сообщил он. - Сейчас у нас главная задача - справиться с пандемией и разобраться с экономическим кризисом. А уже ближе к выборам будем определяться".

Теги
МолдавияДодон, Игорь
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