Лидер Южной Кореи посоветовал смотреть бейсбол, чтобы отвлечься от пандемии

В послании, опубликованном в среду на странице главы государства в Facebook, президент отметил, что в стране на фоне ослабления правил социального дистанцирования начался новый сезон профессиональной бейсбольной лиги. "Наш профессиональный бейсбол привлек внимание всего мира. Он транслировался в прямом эфире в США и Японии. Мир будет смотреть и учиться способам совмещения карантинного режима с повседневной жизнью и в области спорта", - отметил Мун Чжэ Ин.

Президент выразил надежду на то, что спорт "вселит оптимизм в жителей Южной Кореи и укрепит надежду на скорейшее возвращение к обычной жизни".

Лидер страны похвалил соотечественников, указав, что успехи Южной Кореи в борьбе с пандемией, удивившие весь мир, являются результатом общих усилий граждан страны. Он отметил, что в стране уже три дня подряд нет локальных случаев заражения.

Общее число случаев заражения новым коронавирусом в Республике Корея составляет на данный момент 10 806, а число летальных исходов - 255. При этом на протяжении последних дней в Южной Корее все зафиксированные новые случаи заражения являются завозными, они были выявлены в пунктах въезда в страну.