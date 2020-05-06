В правящей партии Литвы считают, что парламентские выборы могут проходить три дня

ВИЛЬНЮС, 6 мая. /ТАСС/. Голосование на выборах в Сейм (парламент) Литвы, если их придется проводить в условиях пандемии коронавируса, могло бы проходить в течение трех дней. Такую идею озвучил в среду в эфире национального радио председатель правящей партии "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" Рамунас Карбаускис.

"Возможно, мы могли бы организовать голосование в течение трех дней", - сказал он. Так, по мнению политика, удалось бы рассредоточить потоки избирателей на участках, чтобы соблюдались требования санитарной безопасности. В обычном порядке голосование проходит в течение одного дня, избирательные участки работают с 07:00 до 20:00.

Электронное голосование на парламентских выборах полноценной альтернативой Карбаускис не считает. "Мы просто не сможем обеспечить его безопасность", - сказал он.

В настоящее время Главная избирательная комиссия Литвы проводит консультации с медиками и собирает предложения общественности по организации выборов. На прошлой неделе президент Гитанас Науседа заявил, что Литва должна быть готова к разным сценариям их проведения в условиях пандемии коронавируса, в том числе с учетом возможности второй волны осенью.

Очередные парламентские выборы состоятся в Литве 11 октября. Как ранее отмечал спикер Сейма Викторас Пранцкетис, в случае необходимости парламент наделен правом принять решение о переносе голосования.