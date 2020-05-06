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Выход США из ядерной сделки с Ираном

Роухани: США поняли, что совершили ошибку, выйдя из ядерной сделки

Теперь нет "ни дороги назад, ни пути вперед", считает президент исламской республики

ТЕГЕРАН, 6 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты поняли, что совершили ошибку, выйдя из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом заявил в среду президент исламской республики Хасан Роухани.

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"Они поняли, что совершили большую ошибку, выйдя из ядерной сделки. Теперь нет ни дороги назад, ни пути вперед", - сказал он. Выступление президента транслировало государственное телевидение Ирана.

Он добавил, что "если [США] продолжат идти в этом направлении, то эмбарго на поставку вооружения [Ирану] будет отменено". "Если же они хотят выбрать другой путь, например, вернуться к ядерной сделке, то для США СВПД уже нет", - отметил Роухани.

По его словам, "если кто-то захочет, чтобы оружейное эмбарго против Ирана было восстановлено, то Тегеран ответит так, как было описано в письме президента Ирана, адресованном лидерам стран "4+1" (РФ, Китай, Франция, Великобритания и Германия - прим. ТАСС)". "Реакция Ирана будет иметь серьезные последствия", - заявил политик.

Он добавил, что "решение в одностороннем порядке выйти из ядерной сделки было очень глупым". "На протяжении уже двух лет США не добились ничего на этом направлении", - сказал Роухани.

Газета The New York Times 26 апреля сообщила, что США намерены попытаться добиться принятия Совбезом ООН проекта резолюции, предусматривающей сохранение оружейного эмбарго в отношении исламской республики на основании СВПД. В соответствии с положениями этого документа, который был подписан постоянной "пятеркой" СБ ООН и Германией с Ираном в 2015 году, Тегеран с октября сможет приобретать оружие и военную технику у зарубежных поставщиков.

Теги
СШАИранРоухани, ХасанВыход США из ядерной сделки с Ираном
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