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Пандемия коронавируса нового типа

В Китае назвали абсурдными обвинения в сокрытии вспышки коронавируса

Постпред КНР в Женеве указал на "политически мотивированное поведение"

ЖЕНЕВА, 6 мая. /ТАСС/. Пекин расценивает как абсурдные и политически мотивированные обвинения в том, что Китай якобы скрывал информацию о вспышке коронавируса. Об этом заявил на состоявшейся в среду в Женеве пресс-конференции постоянный представитель Китая при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Чэнь Сюй.

"Мы обратили внимание на определенную шумиху, на некоторые абсурдные и смешные утверждения. Некоторые каналы обвинили Китай в так называемом сокрытии информации, - сказал он. - Некоторые даже высказываются за признание ответственности Китая путем начала юридического преследования".

"Все это - политически мотивированное поведение. Не думаю, что это будет способствовать международным усилиям по борьбе с пандемией", - отметил дипломат.

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КитайПандемия коронавируса нового типа
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