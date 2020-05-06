Эстония, Латвия и Литва с 15 мая откроют внутренние границы

РИГА, 6 мая. /ТАСС/. Страны Балтии откроют с 15 мая внутренние границы для свободного передвижения жителей между соседними государствами. Об этом сообщил в среду премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

"В ходе видеоконференции с [премьер-министром Эстонии] Юри Ратасом и [премьер-министром Литвы] Саулюсом Сквернялисом договорились об открытии с 15 мая внутренних границ и свободном передвижении жителей стран Балтии. Жители, которые прибудут из других стран, в дальнейшем должны будут соблюдать 14-дневный режим самоизоляции", - написал глава правительства Латвии на своей странице в Twitter.

По мнению премьер-министра Литвы Сквернялиса, страны Балтии должным образом справились с распространением на своей территории коронавируса и держат ситуацию под контролем. "Мы доверяем системам здравоохранения наших стран", - написал он на своей странице в Facebook.