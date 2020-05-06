{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Вице-президент, который может стать новым лидером. Байден ищет напарника на выборах

Джозеф Байден
© EPA-EFE/TRACIE VAN AUKEN
Ранее политик говорил, что в случае победы на выборах готов назначить на пост вице-президента женщину

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от Демократической партии на президентских выборах, вплотную занялся вопросом о том, кому он мог бы предложить баллотироваться в ноябре на пост вице-президента. Ранее он уже говорил, что это будет женщина, и теперь подтвердил свои обещания. Некоторые эксперты могут объяснить такое решение тем, что против Байдена выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах и он боится потерять поддержку избирательниц. 

На эту тему
Их осталось двое. Трамп и Байден сойдутся в схватке за Белый дом, а Берни Сандерс уходит

О намерении подобрать себе напарницу по предвыборной борьбе Байден сообщил почти два месяца назад - раньше, чем стало известно об обвинениях его бывшей помощницы Тары Рид. В середине марта в ходе общенациональных дебатов среди претендентов-демократов он заявил, что в случае победы на выборах вторую по значению должность в его администрации займет женщина. "У нас есть женщины, которые по своим профессиональным качествам хоть завтра могли бы быть президентом. Я предложу пост вице-президента женщине", - сказал Байден.

О заявлении Рид в полицию стало известно 11 апреля. Речь идет о событиях почти 30-летней давности: девушку уволили из аппарата Сената в 1993 году якобы после того, как она пожаловалась, что ее босс пытался приставать к ней в одном из коридоров Конгресса. Сам Байден назвал это неправдой, подчеркнув, что "этого никогда не было". Другие люди, работавшие в то время в его офисе, также не помнят ничего подобного.

Байдена уже проверяли

В то же время предвыборный штаб Байдена и руководство Демократической партии отметили, что подобные истории нельзя игнорировать, их "необходимо расследовать и проверять должным образом".

Год назад участницы движения #MeToo уже пытались обвинить Байдена в "неподобающем поведении". Байден вины не признал, утверждая, что просто хотел "поддержать и приободрить" своих собеседниц. Тем не менее он согласился, что "социальные нормы меняются", и впредь обещал "более уважительно относиться к личному пространству" других людей.

Не исключено, что эта тема будет и дальше всплывать в ходе предвыборной кампании в США, хотя едва ли окажется в числе центральных. Республиканцам она тоже невыгодна: женщины предъявляют президенту Дональду Трампу гораздо более серьезные претензии, чем его сопернику.

Сам Трамп попытался использовать ситуацию с Байденом, чтобы еще раз заявить о беспочвенности подобных обвинений в свой собственный адрес. Когда журналисты в Белом доме попросили его поделиться мыслями по поводу заявлений Тары Рид, он сказал, что Байден "должен [на них] ответить". И тут же добавил: "Это могут быть ложные обвинения, я знаю все о ложных обвинениях".

Подобные скандалы испортили карьеру многим губернаторам, сенаторам и конгрессменам. Фаворит предвыборной гонки 1988 года сенатор от штата Колорадо Гэри Харт был вынужден сойти с дистанции, когда в печать попали его фотографии с манекенщицей Донной Райс во время отдыха на Багамах на яхте Monkey Business. В 2000-м часть избирателей отказала демократам в поддержке из-за связи президента Билла Клинтона с Моникой Левински, и вице-президент Альберт Гор проиграл выборы республиканцу Джорджу Бушу - младшему. В 2008 году губернатор штата Нью-Йорк Элиот Спитцер покинул свой пост, когда его уличили в общении с проститутками, а в 2011-м сенатор-республиканец Джон Энсайн (от штата Невада) публично признался в измене и ушел в отставку после того, как комитет по этике в Конгрессе начал расследовать его поведение.

Бывший советник президента Барака Обамы, а теперь политобозреватель CNN Дэвид Аксельрод рассказал, что в 2008 году Байдена тщательно проверяли, прежде чем предложить ему баллотироваться на пост вице-президента, но никаких порочащих его сведений, в том числе обвинений в домогательствах, не обнаружили. При этом имя Тары Рид вообще нигде не упоминалось - "ни в официальных документах, ни на уровне слухов". По словам Аксельрода, этим занималась "группа экспертов, специалистов своего дела, и, если бы там что-то было, они бы это не упустили".

Возможные кандидаты 

Теперь уже команда Байдена будет проверять возможных кандидатов на должность вице-президента. Американские политологи считают, что еще никогда этот процесс не протекал столь открыто и публично. Байден "говорит с избирателями, репортерами и финансовыми донорами о том, какой он хотел бы видеть свою напарницу по предвыборной борьбе и кто может ею стать", отметила CNN.

В списке насчитывается не менее десятка имен, включая тех, кто еще совсем недавно соперничал с Байденом на демократических праймериз. В их числе - сенаторы Камала Харрис (штат Калифорния), Элизабет Уоррен (Массачусетс) и Эми Клобушар (Миннесота). Называют также сенатора Кэтрин Кортес Масто (от штата Невада), законодательницу из Джорджии Стейси Абрамс, губернаторов Гретчен Уитмер (Мичиган) и Мишель Лухан-Гришем (Нью-Мексико). Многие из них поддерживают постоянные контакты с Байденом и не скрывают, что были бы не прочь составить ему компанию на выборах 3 ноября.

Харрис, отец которой приехал в Америку с Ямайки, а мать - из Индии, может обеспечить Байдену дополнительную поддержку среди национальных меньшинств; Уоррен способна мобилизовать "прогрессистов" на левом крыле Демократической партии; Клобушар или Уитмер наверняка прибавят ему голоса избирателей на Среднем Западе.

Два месяца на размышления

Все они значительно моложе 77-летнего Байдена, который признался, что "смотрит на себя как на переходного кандидата". 

По сведениям The New York Times, он не исключает, что в случае победы на ноябрьских выборах отработает в Белом доме лишь один четырехлетний срок, а затем передаст эстафету своему вице-президенту. Поэтому, считает газета, сейчас, возможно, будет происходить "прослушивание кандидатов на роль лидера партии в 2024 году". 

С учетом этого Байдену предстоит принять важнейшее решение, убежден бывший лидер демократов в Сенате Гэрри Рид. "Джо 77 лет, и людям, думаю, интересно, кто может стать следующим президентом", - сказал политик.

Байден пообещал определиться с выбором к июлю. Из-за пандемии у него будет на это больше времени. Демократы на месяц перенесли свой общенациональный съезд, на котором должны быть утверждены кандидаты на посты президента и вице-президента. Партийный форум, первоначально запланированный в Милуоки (штат Висконсин) на 13-16 июля, теперь решено провести в середине августа.

Иван Лебедев

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Литве карантин продлили до 31 мая
Ситуация с распространением инфекции находится под контролем, отметил министр здравоохранения страны Аурелиюс Верига
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС