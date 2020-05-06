Вице-президент, который может стать новым лидером. Байден ищет напарника на выборах

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от Демократической партии на президентских выборах, вплотную занялся вопросом о том, кому он мог бы предложить баллотироваться в ноябре на пост вице-президента. Ранее он уже говорил, что это будет женщина, и теперь подтвердил свои обещания. Некоторые эксперты могут объяснить такое решение тем, что против Байдена выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах и он боится потерять поддержку избирательниц.

О намерении подобрать себе напарницу по предвыборной борьбе Байден сообщил почти два месяца назад - раньше, чем стало известно об обвинениях его бывшей помощницы Тары Рид. В середине марта в ходе общенациональных дебатов среди претендентов-демократов он заявил, что в случае победы на выборах вторую по значению должность в его администрации займет женщина. "У нас есть женщины, которые по своим профессиональным качествам хоть завтра могли бы быть президентом. Я предложу пост вице-президента женщине", - сказал Байден.

О заявлении Рид в полицию стало известно 11 апреля. Речь идет о событиях почти 30-летней давности: девушку уволили из аппарата Сената в 1993 году якобы после того, как она пожаловалась, что ее босс пытался приставать к ней в одном из коридоров Конгресса. Сам Байден назвал это неправдой, подчеркнув, что "этого никогда не было". Другие люди, работавшие в то время в его офисе, также не помнят ничего подобного.

Байдена уже проверяли

В то же время предвыборный штаб Байдена и руководство Демократической партии отметили, что подобные истории нельзя игнорировать, их "необходимо расследовать и проверять должным образом".

Год назад участницы движения #MeToo уже пытались обвинить Байдена в "неподобающем поведении". Байден вины не признал, утверждая, что просто хотел "поддержать и приободрить" своих собеседниц. Тем не менее он согласился, что "социальные нормы меняются", и впредь обещал "более уважительно относиться к личному пространству" других людей.

Не исключено, что эта тема будет и дальше всплывать в ходе предвыборной кампании в США, хотя едва ли окажется в числе центральных. Республиканцам она тоже невыгодна: женщины предъявляют президенту Дональду Трампу гораздо более серьезные претензии, чем его сопернику.

Сам Трамп попытался использовать ситуацию с Байденом, чтобы еще раз заявить о беспочвенности подобных обвинений в свой собственный адрес. Когда журналисты в Белом доме попросили его поделиться мыслями по поводу заявлений Тары Рид, он сказал, что Байден "должен [на них] ответить". И тут же добавил: "Это могут быть ложные обвинения, я знаю все о ложных обвинениях".

Подобные скандалы испортили карьеру многим губернаторам, сенаторам и конгрессменам. Фаворит предвыборной гонки 1988 года сенатор от штата Колорадо Гэри Харт был вынужден сойти с дистанции, когда в печать попали его фотографии с манекенщицей Донной Райс во время отдыха на Багамах на яхте Monkey Business. В 2000-м часть избирателей отказала демократам в поддержке из-за связи президента Билла Клинтона с Моникой Левински, и вице-президент Альберт Гор проиграл выборы республиканцу Джорджу Бушу - младшему. В 2008 году губернатор штата Нью-Йорк Элиот Спитцер покинул свой пост, когда его уличили в общении с проститутками, а в 2011-м сенатор-республиканец Джон Энсайн (от штата Невада) публично признался в измене и ушел в отставку после того, как комитет по этике в Конгрессе начал расследовать его поведение.

Бывший советник президента Барака Обамы, а теперь политобозреватель CNN Дэвид Аксельрод рассказал, что в 2008 году Байдена тщательно проверяли, прежде чем предложить ему баллотироваться на пост вице-президента, но никаких порочащих его сведений, в том числе обвинений в домогательствах, не обнаружили. При этом имя Тары Рид вообще нигде не упоминалось - "ни в официальных документах, ни на уровне слухов". По словам Аксельрода, этим занималась "группа экспертов, специалистов своего дела, и, если бы там что-то было, они бы это не упустили".

Возможные кандидаты

Теперь уже команда Байдена будет проверять возможных кандидатов на должность вице-президента. Американские политологи считают, что еще никогда этот процесс не протекал столь открыто и публично. Байден "говорит с избирателями, репортерами и финансовыми донорами о том, какой он хотел бы видеть свою напарницу по предвыборной борьбе и кто может ею стать", отметила CNN.

В списке насчитывается не менее десятка имен, включая тех, кто еще совсем недавно соперничал с Байденом на демократических праймериз. В их числе - сенаторы Камала Харрис (штат Калифорния), Элизабет Уоррен (Массачусетс) и Эми Клобушар (Миннесота). Называют также сенатора Кэтрин Кортес Масто (от штата Невада), законодательницу из Джорджии Стейси Абрамс, губернаторов Гретчен Уитмер (Мичиган) и Мишель Лухан-Гришем (Нью-Мексико). Многие из них поддерживают постоянные контакты с Байденом и не скрывают, что были бы не прочь составить ему компанию на выборах 3 ноября.

Харрис, отец которой приехал в Америку с Ямайки, а мать - из Индии, может обеспечить Байдену дополнительную поддержку среди национальных меньшинств; Уоррен способна мобилизовать "прогрессистов" на левом крыле Демократической партии; Клобушар или Уитмер наверняка прибавят ему голоса избирателей на Среднем Западе.

Два месяца на размышления

Все они значительно моложе 77-летнего Байдена, который признался, что "смотрит на себя как на переходного кандидата".

По сведениям The New York Times, он не исключает, что в случае победы на ноябрьских выборах отработает в Белом доме лишь один четырехлетний срок, а затем передаст эстафету своему вице-президенту. Поэтому, считает газета, сейчас, возможно, будет происходить "прослушивание кандидатов на роль лидера партии в 2024 году".

С учетом этого Байдену предстоит принять важнейшее решение, убежден бывший лидер демократов в Сенате Гэрри Рид. "Джо 77 лет, и людям, думаю, интересно, кто может стать следующим президентом", - сказал политик.

Байден пообещал определиться с выбором к июлю. Из-за пандемии у него будет на это больше времени. Демократы на месяц перенесли свой общенациональный съезд, на котором должны быть утверждены кандидаты на посты президента и вице-президента. Партийный форум, первоначально запланированный в Милуоки (штат Висконсин) на 13-16 июля, теперь решено провести в середине августа.

Иван Лебедев