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75-летие Победы

Лидер "Альтернативы для Германии" назвал 8 мая "днем поражения и потери части" страны

Александер Гауланд считает эту дату противоречивой

БЕРЛИН, 6 мая. /ТАСС/. Один из лидеров "Альтернативы для Германии" (АдГ) Александер Гауланд выступил против установления законом во всей ФРГ 8 мая праздничным выходным днем. Об этом он заявил в опубликованном в среду интервью редакционному объединению RND.

"8 мая не имеет потенциала быть праздничным выходным днем, поскольку это противоречивая дата", - считает сопредседатель фракции АдГ в Бундестаге. "Для узников концлагерей это был день освобождения. Но это также был день абсолютного поражения, день потери большой части Германии и потери возможности формирования [страны]", - полагает Гауланд.

Политик утверждает, что в дате есть "положительное", но "изнасилованные в Берлине женщины будут на него смотреть совершенно иначе, нежели узник концлагеря". "Нельзя объявлять 8 мая счастливым днем для Германии", - считает он.

Его высказывания уже подвергли резкой критике в Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль в интервью медиагруппе Funke назвал заявления Гауланда "просто отвратительными".

"Даже если и нет ничего нового в том, как он думает о нацистах и темной странице германской истории, это в очередной раз является омерзительным сдвигом границ", - подчеркнул генсек СДПГ. "Одна из важнейших задач демократов сегодня - не допустить, чтобы такие люди, как он, когда бы то ни было получили возможность формирования нашей страны", - заявил Клингбайль.

О праздновании 8 мая

8 мая празднуется в Германии как День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года, а именно в 22:43 по Берлину был подписан Акт о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Даты официального объявления главами государств о подписании капитуляции - 8 мая в странах Европы и 9 мая в СССР - стали отмечаться в соответствующих странах как День Победы.

При этом в ФРГ 8 мая является установленным законом праздничным выходным днем только в земле Берлин и только в этом году, по случаю 75-летия окончания войны. По данным RND, петицию с призывом сделать 8 мая праздничным выходным днем во всей Германии подписали до сегодняшнего дня более 80 тыс. человек.

Теги
ГерманияРоссия75-летие Победы
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