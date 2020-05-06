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Пандемия коронавируса нового типа
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DPA: власти Германии ослабили ограничения социальных контактов

Их действие при этом сохраняется до 5 июня, отмечает агентство

БЕРЛИН, 6 мая. /ТАСС/. Власти Германии приняли решение о некотором ослаблении действующих ограничений социальных контактов, но договорились продлить их до 5 июня. Об этом сообщило в среду агентство DPA со ссылкой на участников видеоконференции канцлера Ангелы Меркель и премьер-министров федеральных земель ФРГ.

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В дальнейшем будет разрешено собираться не более чем двумя семьями. В то же время вопрос ослабления мер по-прежнему остается в компетенции властей федеральных земель, поэтому не исключено, что разные регионы примут различные решения: в силу германского федерализма земли правомочны устанавливать более строгие или мягкие правила, кроме того, в разных частях ФРГ отличается эпидемиологическая обстановка.

Бавария считается эпицентром распространения коронавируса в Германии, там до недавнего времени были особенно жесткие меры. Такая практика имеет как сторонников, так и противников. Многие специалисты считают, что на локальном уровне легче сдержать распространение инфекции в пределах всей страны. Другие указывают на отсутствие системности и хаотичность принятия решений.

По состоянию на среду, по данным института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), в Германии заразились 164 807 человек (плюс 947 по сравнению с сутками ранее), умерли 6 996 (плюс 165). Выздоровели 137 400 (примерно на 2 300 больше, чем сутки ранее).

Теги
Меркель, АнгелаГерманияПандемия коронавируса нового типа
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