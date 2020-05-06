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75-летие Победы

Посол ФРГ заявил, что Москва и Берлин продолжат сотрудничать по архивным документам

Геза Андреас фон Гайр выразил надежду, что переданные Германией документы позволят многим семьям обрести ясность о судьбе их предков

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Москва и Берлин намерены продолжать сотрудничество по архивным документам. Об этом заявил в среду посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр на прошедшей в ТАСС церемонии передачи России первой партии оцифрованных архивов о советских военнопленных.

"Это совместный германо-российский проект, устремленный в будущее. Он демонстрирует, что такие темы, которые выходят далеко за рамки повседневной политики, мы можем вместе обсуждать и хорошо и доверительно посвящать свою деятельность реализации таких проектов. После того, как будут переданы эти данные, за ними последуют другие, которые будут обработаны в наших архивах. Если историки сотрудничают хорошо друг с другом, то это хороший знак для будущего", - сказал он.

Посол подчеркнул, что совместный проект демонстрирует волю к искренней памяти, особенно по темам, которые представляются трудными для немцев. "Это не искаженный взгляд на нашу историю, в том числе на самую мрачную из всех эпох. И это часть нашей современности. Мы знаем, что мы несем ответственность за то, чтобы передавать память о том, что было, чтобы никогда это не повторилось", - добавил он.

Глава диппредставительства назвал этот проект знаком примирения и выразил надежду, что эти документы позволят многим семьям обрести ясность о судьбе их предков.

Дипломат упомянул и другой проект министров иностранных дел двух стран, который реализуется в этом году в Санкт- Петербурге. "Мы поддерживаем там больницу, в которой те, кто пережил блокаду Ленинграда во время войны, получают медицинское обслуживание. В рамках этого проекта запланирована встреча молодых немцев с пожилыми людьми на месте", - рассказал он.

22 июня 2016 года, в день 75-й годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз, занимавший тогда пост главы МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров инициировали межправительственный проект "Поиск и оцифровка неизвестных данных о судьбах советских и германских военнопленных и интернированных времен Второй мировой войны". Цель этого германо-российского совместного проекта состоит в том, чтобы выяснить судьбы людей и предоставить соответствующие документы и данные родственникам, а также для исторических исследований и увековечения памяти. Для этого ведется работа с источниками в немецких, российских и международных архивах.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГерманияРоссияШтайнмайер, Франк-Вальтер75-летие Победы
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