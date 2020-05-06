Глава контрразведки Чехии рассказал об "опасном" российском дипломате

ПРАГА, 6 мая. /ТАСС/. Глава Службы безопасности и информации (контрразведки) Чехии Михал Коуделка не смог подтвердить утверждения местного еженедельника Respekt о прибытии в страну сотрудника российских спецслужб с дипломатическим паспортом, который якобы привез яд рицин для отравления политиков, связанных со сносом памятника Маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Как сообщило издание Denik N, в среду он выступил перед членами комитета по безопасности Палаты депутатов (нижней палаты чешского парламента).

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал такие утверждения немыслимыми, отметив, что никто "в здравом уме" не поверит в подобные измышления.

Подтверждения этой информации, как следует из сообщения портала, представлено не было. По словам одного из неназванных членов комитета, которые привел портал, во время полуторачасового заседания Коуделка рассказал, что в Чехию действительно прибыл российский дипломат, который, как он считает, якобы может представлять угрозу для пражских муниципальных политиков. Однако высылать его из страны не планируется, поскольку никаких прямых улик в отношении него нет.

Участники заседания, в котором принимали участие вице-премьер, глава МВД Чехии Ян Гамачек и начальник полиции страны Ян Швейдар, посчитали действия контрразведки адекватными и выразили ведомству свою поддержку.

Российско-чешские отношения обострились после демонтажа 3 апреля властями района Прага-6 памятника Маршалу Советского Союза Ивану Коневу, против чего выступала чешская общественность и президента страны Милош Земан. На прошлой неделе Лавров заявил, что Россия ждет ответа от Чехии на предложение начать диалог по поводу грубого нарушения обязательств по совместному договору об основах дружеских отношений от 1993 года при демонтаже памятника маршалу СССР Ивану Коневу. По его словам, Чехия, согласно упомянутому соглашению, обязана "свято оберегать и обеспечивать доступ к памятникам, в том числе к памятнику маршалу Коневу". Чешская же сторона считает, что никаких обязательств не нарушала.