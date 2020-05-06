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Пандемия коронавируса нового типа
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Разведка США выясняет, откуда именно началось распространение нового коронавируса

Ранее Помпео заявлял о наличии у Вашингтона доказательств распространения коронавируса из лаборатории в Ухане

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Разведка Соединенных Штатов выясняет, откуда конкретно началось распространение коронавируса нового типа. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в среду на брифинге в Госдепартаменте.

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"Разведсообщество все еще выясняет, откуда именно пошел этот вирус", - сказал госсекретарь.

Во вторник председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что власти Соединенных Штатов не знают, где именно - в китайской лаборатории, на рынке в Ухане или где-то еще - появился коронавирус. Однако в воскресенье Помпео заявлял о наличии у Вашингтона доказательств того, что коронавирус якобы начал распространяться из лаборатории в китайском городе Ухане. Помпео ответил утвердительно на вопрос о том, считает ли он, что вирус был создан искусственно. Госсекретарь также в очередной раз обвинил власти Китая в сокрытии части информации о распространении вируса.

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью журналистам телеканала NBC выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая". Он подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. Еще до этого официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами.

Теги
СШАПомпео, Майкл (Майк)Пандемия коронавируса нового типа
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