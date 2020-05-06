США намерены приложить все усилия, чтобы вернуть арестованных в Венесуэле американцев

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Вашингтон приложит все усилия, чтобы вернуть на родину двух американцев, которые были арестованы в Венесуэле. Об этом заявил в среду на брифинге госсекретарь США Майкл Помпео.

"Мы работаем по этому делу. <...> Намерены вернуть всех американцев на родину, - сказал он. - Если [президент Венесуэлы Николас] Мадуро решит удержать их, мы задействуем все доступные инструменты для их возвращения".

3 мая венесуэльские власти сообщили о том, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, намеревавшихся осуществить в Боливарианской Республике государственный переворот. По утверждению Мадуро, среди наемников, осуществивших вторжение в страну, были американские граждане, которые являются сотрудниками службы безопасности главы Белого дома Дональда Трампа. Сам Трамп заявил, что власти США разберутся в ситуации и позже "дадут знать" о результатах.