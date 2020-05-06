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Вашингтон призвал ВОЗ пригласить Тайвань на сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения

Тайвань не является членом ВОЗ из-за препятствий Китая, считающего его своей территорией

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео призвал в среду Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) пригласить Тайвань в качестве наблюдателя на предстоящую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения.

"Сегодня я хочу призвать все страны, в том числе европейские, поддержать участие Тайваня в качестве наблюдателя в [сессии] Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также других соответствующих мероприятиях ООН. Я также призываю генерального директора ВОЗ Тедроса [Аданома Гебрейесуса] пригласить Тайвань наблюдателем [на сессию] Всемирной ассамблеи здравоохранения в этом месяце ", - сказал Помпео на брифинге в Госдепартаменте.

Тайвань не является членом ВОЗ из-за противодействия Пекина, который указывает на принадлежность самоуправляемого острова к Китаю и препятствует его доступу к международным структурам. Однако с 2009 по 2016 годы, в период потепления отношений в правление на острове партии Гоминьдан, Тайбэю было разрешено участвовать в работе ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения на правах наблюдателя.

18 мая в Женеве откроется очередная сессия ассамблеи, которая будет проходить в формате видеоконференции. Ряд стран - членов ВОЗ, включая США, заявил о поддержке стремления Тайваня участвовать в работе организации в условиях нынешней пандемии.

На самом острове с населением 23 млн человек было подтверждено 438 случаев заражений коронавирусной инфекцией, шестеро пациентов умерли.

Теги
СШАПомпео, Майкл (Майк)
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