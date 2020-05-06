Министр обороны Израиля разрешил строительство тысяч домов на Западном берегу Иордана

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Нафтали Беннет подписал в среду разрешение на строительство нескольких тысяч единиц жилья в еврейском поселении Эфрат на Западном берегу реки Иордан. Об этом глава оборонного ведомства еврейского государства написал в Twitter.

"Сегодня я одобрил строительство тысяч новых единиц жилья в Эфрате. Я поручил оборонному ведомству и впредь решительно укреплять поселенческое движение. Импульс строительства (в поселениях - прим. ТАСС) не должен прерываться ни на минуту", - написал Беннет.

По данным газеты The Jerusalem Post, министр обороны разрешил в среду расширить территорию поселения Эфрат на 11 га, где будет построены порядка семи тыс. новых квартир и домов на одну семью для поселенцев.

В декабре 2016 года СБ ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность на оккупированных территориях. Израиль тогда отказался выполнять положения этого документа.