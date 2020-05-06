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Кризис на Украине

Киев планирует 14 мая согласовать новый состав своей делегации в контактной группе

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил расширенный состав делегации страны

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с политическими советниками глав "нормандской четверки" планы Киева 14 мая на переговорах контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе согласовать расширение своей делегации. Об этом в среду сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.

"Ермак предложил на следующем заседании трехсторонней контактной группы, которое должно состояться 14 мая, согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ в соответствии с предложениями украинской стороны", - говорится в сообщении. Высокий официальный статус членов делегаций, уточнил Ермак, позволит "быстрее и эффективнее принимать решения, выполнять их и видеть, кто их не выполняет". В разговоре он в очередной раз озвучил позицию Киева о недопустимости прямого диалога с руководством республик Донбасса и приверженности парижским договоренностям лидеров "нормандской четверки".

Во вторник Зеленский утвердил расширенный состав делегации Украины в контактной группе. Глава делегации и его первый заместитель теперь могут определять заместителей представителей Украины в рабочих подгруппах и привлекать к работе депутатов Верховной рады, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников.

Делегацию по-прежнему возглавляет экс-президент Украины Леонид Кучма. В состав, согласно указу, также входят вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса Алексей Резников (первый заместитель главы делегации), глава комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко (заместитель главы делегации), заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко (представитель в подгруппе по социально-экономическим вопросам), глава комитета Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин (представитель в подгруппе по политическим вопросам), заместитель министра обороны Александр Полищук (представитель в подгруппе по безопасности), глава комитета Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова (представитель в гуманитарной подгруппе).

Теги
УкраинаКризис на УкраинеКучма, Леонид ДаниловичЗеленский, Владимир Александрович
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